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Израиль

ШАБАК: предотвращен теракт в Иерусалиме, который планировал житель Галилеи

Полиция
Иерусалим
Террористы
ШАБАК
время публикации: 16 марта 2025 г., 10:57 | последнее обновление: 16 марта 2025 г., 11:07
Около Шхемских ворот. Старый город Иерусалима
Chaim Goldberg/Flash90

ШАБАК и полиция сообщают о предотвращении теракта с применением огнестрельного оружия, который планировал совершить в Иерусалим в период Рамадана житель Галилеи.

По данным следствия Удай Мубаршам, проживавший в деревне Джудейда-Макр, планировал совершить нападение с применением огнестрельного оружия у Шхемских ворот Старого города Иерусалима. Целью атаки могли быть сотрудники пограничной полиции и мирные граждане.

В феврале террорист был задержан бойцами спецназа ЯСАМ.

Расследование показало, что Удай Мубаршам приобрел оружие и пристреливал его. Это оружие было найдено в ходе обыска в доме его брата, который также арестован по этому делу. Установлено, что Удай пытался завербовать других боевиков, чтобы создать террористическую ячейку.

Израиль
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