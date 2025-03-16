Пожар на юге Тель-Авива, пожилой мужчина в тяжелом состоянии

Утром 16 марта на юге Тель-Авива, в жилом доме на улице Рав Элиягу Шарим возник пожар, в результате которого сильные ожоги и тяжелое отравление дымом получил мужчина примерно 70 лет.

Еще один пострадавший получил легкие отравления.

Пожилой мужчина в тяжелом и нестабильном состоянии, с ожогами третьей и первой степени, был доставлен в ожоговый центр больницы "Шиба" в Тель а-Шомере.

Причины возникновения пожара выясняются.