Пожар на юге Тель-Авива, пожилой мужчина в тяжелом состоянии
время публикации: 16 марта 2025 г., 10:44 | последнее обновление: 16 марта 2025 г., 10:49
Утром 16 марта на юге Тель-Авива, в жилом доме на улице Рав Элиягу Шарим возник пожар, в результате которого сильные ожоги и тяжелое отравление дымом получил мужчина примерно 70 лет.
Еще один пострадавший получил легкие отравления.
Пожилой мужчина в тяжелом и нестабильном состоянии, с ожогами третьей и первой степени, был доставлен в ожоговый центр больницы "Шиба" в Тель а-Шомере.
Причины возникновения пожара выясняются.