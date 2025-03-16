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Израиль

СМИ: бригадный генерал ЦАХАЛа потерял секретные документы на парковке в Рамат-Гане

ЦАХАЛ
Скандалы
время публикации: 16 марта 2025 г., 13:49 | последнее обновление: 16 марта 2025 г., 14:32
СМИ: Бригадный генерал ЦАХАЛа потерял секретные документы на парковке в Рамат-Гане
Gili Yaari/Flash90

Очередное вопиющее нарушение правил информационной безопасности допущено в Армии обороны Израиля: высокопоставленный офицер резерва в звании бригадного генерала, нарушив правила, вынес с военной базы секретные документы, а затем… потерял их на частной парковке.

По сообщению Ynet, потерянные документы были обнаружены гражданином, который передал их охраннику офисного здания, возле которого находилась парковка. Охранник сообщил об инциденте в полицию и в армию.

Офицер рассказал, что документы, видимо, выпали из его автомобиля, когда он приехал в офисное здание на встречу. Он также признал, что вынес секретные и крайне чувствительные материалы с военной базы, зная, что это категорически запрещено.

Несмотря на это, офицер не был отстранен от должности, его имя не публикуется. ЦАХАЛ в настоящий момент не комментировал данное сообщение.

Израиль
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