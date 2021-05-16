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NEWSru.co.il :: В Израиле16 мая 2021 г., 17:26

Нетаниягу: операция в Газе еще не заканчивается

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Нетаниягу: операция в Газе еще не заканчивается

В воскресенье, 16 мая, глава правительства Биньямин Нетаниягу, министр обороны Бени Ганц и начальник генштаба ЦАХАЛа Авив Кохави выступили в Тель-Авиве с совместным заявлением.

Премьер-министр Нетаниягу заявил, что, несмотря на международное давление, Израиль в настоящий момент пользуется поддержкой президента США Джо Байдена

"Мы делаем все, что нужно, и это займет еще какое-то время", - подчеркнул глава правительства и попросил соотечественников выполнять все указания Службы тыла.


Министр обороны Бени Ганц заявил, что цель ЦАХАЛа в этой операции - вынудить ХАМАС прекратить обстрелы израильской территории и восстановить тишину на границе с сектором Газы.

"Мы нанесли по ХАМАСу сильные удары, и мы сможем победить. Но не менее важно победить в битве за наш дом и прекратить внутренние конфликты", - подчеркнул Ганц.

Начальник генштаба ЦАХАЛа Авив Кохави, выступавший последним, заявил, что ХАМАС ошибся в своей оценке Армии обороны Израиля и ЦАХАЛу удалось нанести огромный ущерб системе подземных туннелей, а также добиться других стратегических успехов. Кохави подчеркнул, что у ЦАХАЛа есть план, который он планомерно осуществляет.

Ранее состоялось заседание военно-политического кабинета, посвященное ходу операции "Страж стен". Вопрос о прекращении огня на заседании не обсуждался.

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