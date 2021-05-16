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NEWSru.co.il :: В Израиле16 мая 2021 г., 07:21

Вторая фаза ликвидации "проекта метро" в Газе и уничтожение резиденции главы ХАМАСа. ВИДЕО

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Пресс-служба Армии обороны Израиля направила в СМИ фотографии и видеозаписи, на которых показано уничтожение домов главы ХАМАСа в Газе Яхьи Сануара и его брата Мухаммада в Хан-Юнисе, вторая фаза ликвидации масштабного подземного проекта ХАМАСа ("проект метро") и удары по ракетчикам и складам оружия в секторе, осуществленные в ночь на 16 мая 2021 года.

Ранее глава пресс-службы Армии обороны Израиля бригадный генерал Хидай Зильберман сообщил, что минувшей ночью из сектора Газы по израильской территории были выпущены 55 ракет, большинство из них были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Таким образом, Зильберман опроверг заявление ХАМАСа о том, что ночью из Газы были выпущены сотни ракет.

Зильберман сообщил, что минувшей ночью были атакованы не только дома Яхьи Сануара и его брата Мухаммада в Хан-Юнисе, но также дома одного из командиров боевиков ХАМАСа в Зэйтуне и еще одного высокопоставленного чиновника ХАМАСа.

Кроме того, по словам Зильбермана, "была завершена вторая фаза проекта "Метро" на севере и в центре сектора Газ", когда десятки израильских самолетов сбросили около 100 бомб на подземные инфраструктуры ХАМАСа.

Хидай Зильберман заверил, что ЦАХАЛ во время еврейского праздника Шавуот (16-17 мая) преподнесет ХАМАСу и другие "подарки", продолжая наносить удары по целям в секторе Газы.


ЛИКВИДАЦИЯ "ПРОЕКТА МЕТРО"

УДАР ПО ДОМУ САНУАРА

УДАРЫ ПО ДРУГИМ ЦЕЛЯМ В ГАЗЕ

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