Операция "Волнорез" продолжается: задержаны девять подозреваемых в терроре

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что минувшей ночью в Иудее и Самарии продолжалась масштабная операция "Волнорез" по задержанию лиц, подозреваемых в террористической деятельности.

В операции были задействованы военные, бойцы пограничной полиции и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК).

Операции проводились в деревнях Бейтуния, Ахтабта, Аль-Ямун, Эль-Бира и в городе Туль-Карем.

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В общей сложности задержаны девять подозреваемых, заявляют военные (агентство Maan сообщает о 12 задержанных). Они переданы для допросов следователям ШАБАКа.

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Во время операций в Иудее и Самарии за последние сутки среди израильтян пострадавших не было. Хотя во время проведения операции в Эль-Бире была попытка обстрела военных.