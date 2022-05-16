Операция "Волнорез" продолжается: задержаны девять подозреваемых в терроре
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Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что минувшей ночью в Иудее и Самарии продолжалась масштабная операция "Волнорез" по задержанию лиц, подозреваемых в террористической деятельности.
В операции были задействованы военные, бойцы пограничной полиции и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК).
Операции проводились в деревнях Бейтуния, Ахтабта, Аль-Ямун, Эль-Бира и в городе Туль-Карем.
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В общей сложности задержаны девять подозреваемых, заявляют военные (агентство Maan сообщает о 12 задержанных). Они переданы для допросов следователям ШАБАКа.
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Во время операций в Иудее и Самарии за последние сутки среди израильтян пострадавших не было. Хотя во время проведения операции в Эль-Бире была попытка обстрела военных.
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// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 16 Мая 2022
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