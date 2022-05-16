ЦАХАЛ: во время учений в Хайфе будут слышны взрывы

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в рамках учений "Огненная колесница", начавшихся неделю назад, 17 мая в Хайфе будут слышны взрывы и в воздухе будет виден дым. Точное время при этом не указано.

Сегодня, 16 мая, в хайфских кварталах Неве-Шеанан и Рамот-Кармель будут слышны учебные сирены "Цева адом".

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Ранее сирены прозвучали в Тель-Авиве.