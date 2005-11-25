Беспорядки в Восточном Иерусалиме и попытка "автомобильного теракта"

Вечером 16 мая в Восточном Иерусалиме состоялись похороны Уалида аш-Шарифа, скончавшегося в больнице от ранений, полученных месяц назад во время беспорядков на Храмовой горе. Аш-Шарф был ранен израильскими полицейским, когда бросал в них камни. Уже после ранения, он попытался убежать, споткнулся и ударился головой.

Хотя, согласно заключению врачей, причиной смерти Аш-Шарифа стали хронические заболевания и черепно-мозговая травма, полученная им при падении, он был объявлен "шахидом".

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В течение всего дня в арабском сегменте социальных сетей звучали призывы принять участие в похоронах "шахида" и акции "неповиновения". На фоне этих призывов представители полиции Израиля встретились с семьей Уалида аш-Шарифа и согласовали с ним порядок его похорон. Но эти соглашения были нарушены.

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На видео, опубликованном "Палестинским информационным центром" в "твиттере", можно увидеть, как толпа проносит гроб с телом мимо мечети Купол Скалы на Храмовой горе, а затем следует в Старый город. Над толпой развиваются флаги Палестинской автономии.

Во время следования колонны через квартал Салах ад-Дин к кладбищу в полицейских полетели камни, бутылки, петарды. В сторону сотрудников служб безопасности "стреляли" фейерверками.

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Пресс-служба правоохранительных органов передала, что несколько полицейских ранены камнями.

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Полиция начала применять спецсредства для разгона массовых мероприятий.

Палестинские парамедики сообщили о 16 пострадавших в столкновениях.

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В это же время в районе Ас-Тур арабский водитель на большой скорости направил свой автомобиль в сторону пограничников, при этом сбив пешехода. Пограничники, следуя процедуре задержания подозреваемых, сделали несколько выстрелов по колесам машины. Водитель и четверо его пассажиров задержаны.

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Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что в результате инцидента в районе Ас-Тур ни пограничники, ни задерживаемые не были ранены.