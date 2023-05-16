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    В Израиле

    "Кан": правительство Беннета-Лапида предлагало ультраортодоксам миллиард шекелей за поддержку бюджета. Комментарии

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    Yonatan Sindel/FLASH90

    Журналист корпорации "Кан" Михаэль Шемеш опубликовал детали тайного предложения, которое лидеры прошлого правительства – премьер-министр Нафтали Беннет, сменный премьер-министр Яир Лапид и министр финансов Авигдор Либерман – делали блоку "Яадут а-Тора".

    Согласно предложению, о котором в интервью NEWSru.co.il перед выборами, упоминал депутат Кнессета Ицхак Пиндрус, правительство предлагало ультраортодоксальному блоку более миллиарда шекелей в том случае, если депутаты Исраэль Айхлер и Меир Поруш согласятся проголосовать за проект бюджета. (по утверждению Пиндруса, коалиция готова была ограничиться тем, что два депутата воздержатся при голосовании).

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    Из опубликованного документа следует, что правительство Беннета-Лапида предлагало ультраортодоксам 100 миллионов шекелей на учебные заведения, где не изучаются основные предметы, 153 миллиона на иные ультраортодоксальные учебные заведения, 156 миллионов на восстановление зданий ультраортодоксальных школ, на усиление преподавания религиозных дисциплин в этих школах, а также 52 миллиона на предоставление "религиозных услуг и уроки Торы".

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    Документ, опубликованный "Кан", выглядит как официальный и подготовленный в бюджетном отделе министерства финансов. Как сообщает "Кан", депутаты Поруш и Айхлер вели переговоры с коалицией, чтобы показать Биньямину Нетаниягу, что они "не у него в кармане". Судя по публикации, переговоры были близки к завершению, так как вместе с документом опубликован и текст сообщения, который планировалось сделать в зале заседаний Кнессета. "Перед тем, как перейти к голосованию во втором и третьем чтениях, хочу сообщить, что несколько часов назад была достигнута устная договоренность о голосовании депутатов по бюджету", – должен был сообщить парламентариям представитель правительства. В соответствии с уставом парламента, любые договоренности, имеющие бюджетные последствия, должны быть озвучены и представлены до голосования.

    Причина срыва переговоров неизвестна. Ицхак Пиндрус в интервью NEWSru.co.il утверждал, что речь шла о предложении, которое было отклонено.

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    Из канцелярии Лапида передали: "Нам ничего неизвестно о таком документе, и, насколько мы знаем, не было никаких договоренностей с ультраортодоксами по поводу поддержки бюджета в обмен на финансирование".

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    Из канцелярии бывшего министра финансов Авигдора Либермана передали: "Министр финансов соглашался на перевод бюджетов лишь на проекты, которые были направлены на интеграцию ультраортодоксов на рынок труда. Министр финансов возражал против присоединения к правительству дельцов от ШАС и "Яадут а-Тора"".

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 29 Октября 2022
    "Борьба за смену власти в Израиле – наша общая борьба". Интервью с депутатом Ицхаком Пиндрусом
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