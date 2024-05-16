ДТП с участием автобусов в Тель-Авиве: один из водителей умер в больнице

Полиция сообщает, что от полученных травм в больнице "Ихилов" умер один из водителей автобусов, попавших в аварию в Тель-Авиве на пересечении улиц А-Яркон и Кармелит вечером 15 мая. Погибшему было около 30 лет.

В больницы "Ихилов" в Тель-Авиве и "Вольфсон" в Холоне были доставлены семь пострадавших.

Предварительно следствием установлено, что причиной аварии стал проезд одного из автобусов на красный сигнал светофора.