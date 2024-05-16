В Хайфе автомобиль сбил военнослужащих

Утром 16 мая в Хайфе на улице Моше Даян автомобиль сбил нескольких военнослужащих ЦАХАЛа, стоявших на тротуаре.

Первоначально предполагалось, что речь идет об автомобильном теракте.

Однако вскоре полиция задержала водителя и сообщила, что, судя по имеющимся данным, это была автомобильная авария, а не теракт.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о пяти пострадавших. Один из них в состоянии средней тяжести, четверо получили легкие травмы. Пострадавшие доставлены в больницу РАМБАМ.

Информация уточняется.