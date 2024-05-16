ЦАХАЛ сообщил о гибели пяти военнослужащих в секторе Газы

Разрешено к публикации: 15 мая в бою на севере сектора Газы погибли пять военнослужащих ЦАХАЛа – офицер и четверо бойцов бригады "Цанханим".

Названы имена погибших:

капитан Рой Бейт Яаков, 22 года, из Эли, офицер 202-го батальона бригады "Цанханим".

сержант Гилад Арье Бойм, 22 года, из Карней-Шомрон, боец ​​202-го батальона бригады "Цанханим".

сержант Даниэль Чему, 20 лет, из Тверии, боец ​​202-го батальона бригады "Цанханим".

сержант Илан Коэн, 20 лет, из Кармиэля, боец ​​202-го батальона бригады "Цанханим".

сержант Бецалель Давид Шашуа, 21 год, из Тель-Авива, боец ​​202-го батальона бригады "Цанханим".

Еще трое бойцов того же подразделения получили в бою тяжелые ранения.

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) в Газе погибли 278 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 626 военнослужащих ЦАХАЛа.