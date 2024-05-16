"Хизбалла": Ударивший по Метуле беспилотник был вооружен ракетами S5

Шиитская террористическая организация "Хизбалла" заявила о своей ответственности за атаку БПЛА в районе Метулы, в результате которой трое военнослужащих получили ранения.

По утверждению "Хизбаллы", беспилотник был оснащен двумя ракетами S5 - легкими и точными ракетами малой дальности. В заявлении от имени группировки, опубликованном на сайте "Аль-Джадид", утверждается, что при помощи дрона-камикадзе были атакованы транспортные средства.

В публикации сказано, что беспилотник выпустил две ракеты S5 по цели, после чего планово разбился, направив себя тараном на цель в районе Метулы.

Если это заявление верно, то помимо БПЛА-камикадзе с грузом взрывчатки, "Хизбалла" начала использование ударных беспилотников, способных вести огонь с воздуха, и такого пока не наблюдалось.