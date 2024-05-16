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Израиль

ЦАХАЛ нанес удары по целям в южном Ливане. Видео

время публикации: 16 мая 2024 г., 12:20 | последнее обновление: 16 мая 2024 г., 12:20
ЦАХАЛ нанес удары по целям в южном Ливане. Видео
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает о нанесении ударов по целям в южном Ливане утром 16 мая. В частности, были атакованы позиции ракетчиков, обстреливавших израильскую территорию. Атакованы здания боевиков в Айта аш-Шааб и Хальте.

В сообщении подтверждается, что утром 16 мая по Израилю из Ливана было выпущено около 45 ракет ("Хизбалла" заявляла о более 60). Некоторые ракеты были перехвачены системой ПРО.

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