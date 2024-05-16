x
16 мая 2024
|
последняя новость: 06:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 мая 2024
|
16 мая 2024
|
последняя новость: 06:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Попытка теракта рядом со Старым городом Иерусалима, нападавший застрелен

время публикации: 16 мая 2024 г., 03:35 | последнее обновление: 16 мая 2024 г., 06:02
Попытка теракта рядом со Старым городом Иерусалима, нападавший застрелен
Пресс-служба полиции Израиля
Попытка теракта рядом со Старым городом Иерусалима, нападавший застрелен
Пресс-служба полиции Израиля

В ночь на 16 мая, примерно в 3:05, около полицейского участка Шалем, расположенного на углу улиц Салах ад-Дин и Ибн Сина рядом со Старым городом Иерусалима, была предпринята попытка теракта.

Во время рутинной проверки мужчина вытащил нож и напал на сотрудников пограничной полиции, попытавшись нанести удар одному из них.

По нападавшему был открыт огонь на поражение. Он застрелен.

На месте происшествия работает следственная группа.

fb tel insta twitter youtube tictok