Попытка теракта рядом со Старым городом Иерусалима, нападавший застрелен
время публикации: 16 мая 2024 г., 03:35 | последнее обновление: 16 мая 2024 г., 06:02
В ночь на 16 мая, примерно в 3:05, около полицейского участка Шалем, расположенного на углу улиц Салах ад-Дин и Ибн Сина рядом со Старым городом Иерусалима, была предпринята попытка теракта.
Во время рутинной проверки мужчина вытащил нож и напал на сотрудников пограничной полиции, попытавшись нанести удар одному из них.
По нападавшему был открыт огонь на поражение. Он застрелен.
На месте происшествия работает следственная группа.