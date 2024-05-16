Попытка теракта рядом со Старым городом Иерусалима, нападавший застрелен

В ночь на 16 мая, примерно в 3:05, около полицейского участка Шалем, расположенного на углу улиц Салах ад-Дин и Ибн Сина рядом со Старым городом Иерусалима, была предпринята попытка теракта.

Во время рутинной проверки мужчина вытащил нож и напал на сотрудников пограничной полиции, попытавшись нанести удар одному из них.

По нападавшему был открыт огонь на поражение. Он застрелен.

На месте происшествия работает следственная группа.