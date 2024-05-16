Нетаниягу сравнил акции протеста в Израиле с пропалестинскими выступлениями в США

В интервью американскому телеканалу CBNC премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что демонстрации в Израиле не отражают того, что думают большинство израильтян, как и пропалестинские выступления в университетах США, не отражают мнения большинства американцев.

Такой ответ был дан израильским премьер-министром на вопрос о том, есть ли у него "мандат от израильской общественности". Нетаниягу сказал: "Люди не врут. Вы можете пройтись по улицам и увидеть огромную поддержку. Вы можете увидеть оплачиваемые и организуемые протесты, но они не отражают мнения большинства, как не отражают мнения американцев протесты в университетах США. Отражают ли демонстрации мнение большинства американцев? Нет. То же самое и у нас. Большинство израильтян хотят увидеть победу. Они хотят увидеть исчезновение ХАМАСа".

Отметим, что большая часть интервью, которое взяла журналист CBNC Сара Эйзен, посвящено операции в Рафахе, разногласиям между США и Израилем. Говоря об операции, Нетаниягу заявил, что "Израиль делает то, что должен сделать, чтобы выиграть войну". "Мы должны уничтожить боевые формирования ХАМАСа. Мы не можем оставить их, потому что они вновь захватят сектор Газы и укрепят свою боевую мощь. Они поклялись повторить эти страшные убийства: обезглавливание женщин, изнасилования женщин, похищение детей, сжигание младенцев. Они обещают делать это снова и снова. Поэтому мы не можем позволить им уйти от наказания", – сказал он.

На замечание журналистки о том, что существует мнение, что Израиль мог бы сделать больше для защиты гражданского населения в Газе, Нетаниягу ответил, что ни одна армия в мировой истории не сделала больше, чем сделал Израиль. И что это не его мнение, а мнение главы отдела исследований городской войны в Институте современной войны военной академии США (Уэст-Пойнт) Джон Спенсер.