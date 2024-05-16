Действия ЦАХАЛа в ночь на 16 мая в Иудее и Самарии: "операция обменники", убиты трое боевиков

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 16 мая действовали в Калькилии, Туль-Кареме, Тубасе, Шхеме.

Происходили столкновения. В Туль-Кареме убиты трое боевиков. Есть раненые с палестинской стороны в Калькилии.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 16 мая.

Палестинские источники сообщали, что израильские военные задержали в деревне Аль-Маншия, недалеко от Бейт-Лехема, владельца сети обменников Gulf Exchange Аалу Абайята. Сообщается также об обыске в филиалах Gulf Exchange в Иерихоне, Туль-Кареме, Шхеме. В ходе обыска в одном из "обменников" в деревне Аджа, к югу от Дженина, израильскими военными был задержан подозреваемый.