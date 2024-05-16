Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 16 мая, температура немного повысится, но будет незначительно ниже среднесезонной. Малооблачно. На юге побережье Средиземного моря и на северо-западе Негева возможен туман.

В Иерусалиме – 12-24 градусов, в Тель-Авиве – 16-25, в Хайфе – 16-21, в Эйлате – 19-32, в Беэр-Шеве – 15-28, в Мицпе-Рамоне – 14-22, на побережье Мертвого моря – 19-28, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-25, в Ариэле – 12-24, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 16-30, на Голанских высотах – 12-27.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 24-25 градусов, высота волн – 50-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 25 км/ч).

В пятницу-субботу – повышение температуры, солнечно. В воскресенье температура существенно не изменится, солнечно.