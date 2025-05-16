Полиция допросила водителя, причастного к смертельной аварии на 4-й трассе

Полиция сообщает о задержании 51-летнего жителя Кфар-Сабы, подозреваемого в причастности к ДТП со смертельным исходом на 4-й трассе, недалеко от развязки Басра.

В результате столкновения автомобиля и мотоцикла погиб житель Рамле, примерно 20 лет, ехавший на мотоцикле. Его смерть констатировали в больнице "Меир" в Кфар-Сабе.

Водитель, причастный к аварии, после допроса был отпущен с ограничительными условиями.