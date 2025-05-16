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Израиль

Полиция допросила водителя, причастного к смертельной аварии на 4-й трассе

ДТП
Полиция
Погибшие
время публикации: 16 мая 2025 г., 08:19 | последнее обновление: 16 мая 2025 г., 08:23
Полиция допросила водителя, причастного к смертельной аварии на 4-й трассе
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает о задержании 51-летнего жителя Кфар-Сабы, подозреваемого в причастности к ДТП со смертельным исходом на 4-й трассе, недалеко от развязки Басра.

В результате столкновения автомобиля и мотоцикла погиб житель Рамле, примерно 20 лет, ехавший на мотоцикле. Его смерть констатировали в больнице "Меир" в Кфар-Сабе.

Водитель, причастный к аварии, после допроса был отпущен с ограничительными условиями.

Израиль
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