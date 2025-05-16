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Израиль

Паломничество на гору Мерон: МАДА сообщает о 33 госпитализированных

Мада
Праздники
время публикации: 16 мая 2025 г., 07:36 | последнее обновление: 16 мая 2025 г., 08:10
Паломничество на гору Мерон: МАДА сообщает о 33 госпитализированных
Пресс-служба МАДА

Служба скорой помощи МАДА сообщила, что за минувшую ночь в больницы Цфата, Тверии и Нагарии были доставлены 33 паломника, прибывших на гору Мерон.

Среди госпитализированных – две беременные женщины, сбитый автомобилем ребенок и водитель перевернувшегося квадроцикла.

Еще 125 паломникам медицинская помощь была оказана на месте, без необходимости в госпитализации.

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