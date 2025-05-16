Необъявленная военная операция в Газе: ЦАХАЛ атакует по определенному "банку целей"

5 мая 2025 года было объявлено название новой военной операции ЦАХАЛа в секторе Газы: "Колесницы Гидеона". Заявленный план новой операции: постепенное усиление давления на ХАМАС без полной оккупации сектора. Но, исходя из заявлений израильских политиков, перед ЦАХАЛом поставлена более амбициозная задача – завершение разгрома ХАМАСа в Газе. При этом правительство Израиля продолжает говорить о стремлении освободить всех оставшихся в живых заложников и вернуть тела погибших.

Пока начало операции "Колесницы Гидеона" не декларировано, но, судя по действиям ЦАХАЛа, она была начата 13 мая, на следующий день после освобождения из плена заложника Идана Александра – гражданина США и Израиля.

Возможно, командование ЦАХАЛа объявит о начале операции "Колесницы Гидеона" в конце этой недели или в начале следующей – после завершения визита на Ближний Восток президента США Дональда Трампа.

Впрочем, формальная декларация о начале новой операции не обязательна. Война "Железные мечи", начавшаяся после нападения террористов на Израиль 7 октября 2023 года, продолжается – и Израиль не заявлял о ее приостановке.

13-16 мая заметно возросла интенсивность действий ЦАХАЛа в Газе. В эти дни были поражены сотни целей в секторе. Источники в Газе заявляют о сотнях убитых. 13 мая была предпринята попытка ликвидации фактического лидера ХАМАСа в Газе Мухаммада Синуара – брата Яхьи Синуара, который был ликвидирован 16 октября 2024 года. Пока гибель Мухаммада Синуара не подтверждена.

МВД Газы (структура ХАМАСа) отмечает, что ночью и утром 16 мая ЦАХАЛ целенаправленно атаковал дома, на севере сектора, в которых проживали вместе с семьями активисты ХАМАСа и других группировок. В Байт-Лахии, Джабалии и других районах были атакованы дома следующих семей – Аль-Гандур, Татари, Аз-Зайнати, Султан, Таха, Салах, Аль-Хасани, Халиль, Абу Рукба, Абу Альба, Аль-Килани и др. Минздрав Газы сообщает о более 100 убитых и пропавших без вести в результате ударов ЦАХАЛа по домам в Байт-Лахии и Джабалии, на севере сектора, начиная с полуночи 16 мая.

Складывается впечатление, что ЦАХАЛ атакует по определенному "банку целей". При этом зачастую вместе с террористами гибнут их семьи.

ЦАХАЛ также наносит удары на юге и в центре сектора Газы, применяя как артиллерию и танки, так и авиацию. Ведутся интенсивные боевые действия в районах Хан-Юниса, Аль-Бурейджа, Дир аль-Балаха.

Командование ЦАХАЛа неоднократно за последнюю неделю призывало жителей Газы переместиться к более безопасные западные районы сектора, где расположены временные лагеря беженцев. Однако осуществить такую эвакуацию в условиях активных боевых действий крайне сложно и опасно.

14 мая ЦАХАЛ опубликовал видео, рассказывающее о том, как ХАМАС использует гражданскую инфраструктуру для своей деятельности, включая школы и больницы. Отмечается, что при создании этого видео использовались данные разведки. Спутниковый снимок в видео показывает, что ЦАХАЛ уже разрушил сотни объектов террористов в городе Газа, но там по-прежнему продолжают действовать боевики ХАМАСа и "Исламского джихада".

По данным разведки, террористы используют образовательные учреждения в разных целях: школу в районе Аль-Паркан – как место встреч и базу для нападений, школу в лагере Шати – в качестве штаба руководства. Боевики также обосновались на территории Исламского университета и школы им. Мустафы Хафта. ХАМАС продолжает использовать больницу "Шифа", разместив на ее территории штаб боевиков и построив туннель под одним из корпусов медцентра. По данным ЦАХАЛа, под гражданскими объектами на территории города Газа находятся десятки других туннелей: одни протяженностью в несколько десятков метров соединяют соседние здания, другие образуют разветвленную сеть.