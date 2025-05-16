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Израиль

Опрос "Mаарива": у "Ликуда" 23 мандата, у НДИ – 18

Ликуд
НДИ
Кнессет
Коалиция
Оппозиция
время публикации: 16 мая 2025 г., 09:42 | последнее обновление: 16 мая 2025 г., 09:42
Опрос "Mаарива": у "Ликуда 23 мандата, у НДИ 18
Flash90

Согласно еженедельному пятничному опросу, проведенному компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" была бы крупнейшей в Кнессете, набрав 23 мандата.

Партия НДИ во главе с Авигдором Либерманом набирает дополнительный мандат по сравнению с прошлой неделей и занимает второе место с 18 мандатами. "Махане Мамлахти" Бени Ганца и "Демократим" Яира Голана получают по 16 мандатов.

"Еш Атид" Яира Лапида теряет мандат и набирает только 12 мандатов. У "Оцмы Йегудит" Итамара Бен-Гвира и у партии ШАС – по 9 мандатов, у "Яадут а-Тора" – 7, у ХАДАШ-ТААЛ и РААМ – по 5.

"Ционут Датит" Бецалеля Смотрича не преодолевает электоральный барьер.

Израиль
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