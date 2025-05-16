Удар ЦАХАЛа по цели на севере Газы: убит начальник полиции Байт-Хануна

Источники в Газе сообщают, что в результате артиллерийского обстрела ЦАХАЛом района Калибу, на севере сектора, были убиты несколько человек, есть раненые.

МВД Газы (структура ХАМАСа) уточняет, что в результате этого обстрела были убиты начальник полиции Байт-Хануна, подполковник Захар Алиан ("Абу Мусаб") и его племянник.

По всей видимости, "Абу Мусаб" был основной целью атаки.