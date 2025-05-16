Удар ЦАХАЛа по цели на севере Газы: убит начальник полиции Байт-Хануна
время публикации: 16 мая 2025 г., 12:48 | последнее обновление: 16 мая 2025 г., 12:51
Источники в Газе сообщают, что в результате артиллерийского обстрела ЦАХАЛом района Калибу, на севере сектора, были убиты несколько человек, есть раненые.
МВД Газы (структура ХАМАСа) уточняет, что в результате этого обстрела были убиты начальник полиции Байт-Хануна, подполковник Захар Алиан ("Абу Мусаб") и его племянник.
По всей видимости, "Абу Мусаб" был основной целью атаки.
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