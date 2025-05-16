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Израиль

Освобожденный из плена ХАМАСа Идан Александр выписан из больницы

Заложники
время публикации: 16 мая 2025 г., 12:40 | последнее обновление: 16 мая 2025 г., 12:49
Освобожденный из плена ХАМАСа Идан Александр выписан из больницы
Avshalom Sassoni/Flash90

Идан Александр выписан из больницы "Ихилов" после четырех дней обследования и необходимого лечения. Все необходимые проверки завершены, и теперь освобожденному после 584 дней в плену террористов военнослужащему предстоит длительный период реабилитации, лечения и отдыха.

Администрация больницы "Ихилов" обращается к общественности и к прессе с просьбой уважать приватность возвратившихся из плена похищенных и их близких в непростые для них дни.

Идан жил в Нью-Джерси. По достижении совершеннолетия он отправился в Израиль, чтобы служить в ЦАХАЛе. Попал в бригаду "Голани", в 51-й батальон. Ему было 19 лет 7 октября 2023 года, когда во время нападения террористов на Израиль он был захвачен в плен.

Идан Александр, обладающий гражданством США и Израиля, был освобожден перед началом ближневосточного визита Дональда Трампа в качестве "жеста доброй воли" ХАМАСа.

Его отец Ади Александр в интервью The New York Times рассказал о некоторых известных ему подробностях нахождения сына в плену у террористов ХАМАСа. "Его заковали в наручники, избили и допросили. Но допросы оказались бесполезными... Идан был солдатом всего 10 месяцев на момент похищения, и допрашивать его было не о чем. Они знали об ​​Армии обороны Израиля гораздо лучше, чем он", – говорит Ади.

Ади рассказывает, что во время обрушения туннеля, в котором находился его сын, Идан повредил плечо. "Он очень худой. В основном он питался питами, рисом, бобами и черным кофе. Его кожа побледнела от недостатка солнечного света и покрылась красными язвами. Все его тело покрыто следами от укусов клопов. Его кожа в ужасном состоянии", – говорит Ади Александр о сыне.

Израиль
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