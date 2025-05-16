Из Израиля депортируют гражданина Южной Кореи, незаконно пересекшего границу

Гражданин Южной Кореи, пытавшийся на этой неделе незаконно проникнуть в Израиль через границу в морской зоне Эйлата, будет депортирован из страны, сообщает Управление по делам народонаселения и иммиграции израильского МВД.

Расследование показало, что этот гражданин Южной Кореи пытался въехать в Израиль в апреле 2025 года, но во въезде ему было отказано. После этого он попытался незаконно пересечь границу.

С какой целью это кореец стремился попасть в Израиль, МВД не поясняет.