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Израиль

Из Израиля депортируют гражданина Южной Кореи, незаконно пересекшего границу

МВД
Эйлат
Корея
время публикации: 16 мая 2025 г., 08:27 | последнее обновление: 16 мая 2025 г., 08:35
Из Израиля депортируют гражданина Южной Кореи, незаконно пересекшего границу
Yossi Aloni/Flash90

Гражданин Южной Кореи, пытавшийся на этой неделе незаконно проникнуть в Израиль через границу в морской зоне Эйлата, будет депортирован из страны, сообщает Управление по делам народонаселения и иммиграции израильского МВД.

Расследование показало, что этот гражданин Южной Кореи пытался въехать в Израиль в апреле 2025 года, но во въезде ему было отказано. После этого он попытался незаконно пересечь границу.

С какой целью это кореец стремился попасть в Израиль, МВД не поясняет.

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