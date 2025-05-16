Одномоторный самолет упал в море в Бат-Яме

Зафиксировано падение самолета в море в районе Бат-Яма, в районе пляжа Тайо. На место вызваны представители спасательных служб. До прибытия спасателей отдыхающие на серфах подплыли к самолету, чтобы попытаться спасти людей.

По предварительным данным, в самолете было два человека, один человек заблокирован в кабине самолета. Малый самолет находится в воде на расстоянии около 50 метров от берега.

На место происшествия прибыли машина "Маген Давид Адом" и спасатели, вызван военный вертолет. Появились сообщения об одном человеке, который выбрался из самолета, его состояние удовлетворительное. Речь идет, по всей видимости, о пилоте самолета. Его пассажир, 15-летний подросток, был объявлен пропавшим без вести.

В поисково-спасательной операции участвуют морская полиция, МАДА, "Коах Ацала", спасатели пляжа и гражданские отдыхающие. На месте действуют полицейский катер, военный вертолет.

Позднее поступило сообщение, что подростка удалось извлечь из заполненного водой самолета, его вытащили на берег, медики начали попытки реанимации.

Информация уточняется и дополняется.