Нетаниягу прокомментировал сообщение об атаке ВВС ЦАХАЛа на объекты хуситов

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил после сообщения об атаке ВВС ЦАХАЛа на объекты хуситов в Йемене: "Наши пилоты только что снова успешно атаковали два террористических порта хуситов, и это только начало, продолжение последует. Мы не готовы сидеть сложа руки и позволять хуситам нападать на нас".

Он добавил: "Те, кто стоят за ними, те, кто оказывает им поддержку, дает им указания и одобряет их действия, – это Иран. Хуситы заплатят очень высокую цену, и мы будем защищать себя всеми необходимыми способами, чтобы обеспечить безопасность Государства Израиль".