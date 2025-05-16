ЦАХАЛ подтвердил, что объекты хуситов на западе Йемена подверглись атаке

ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам террористической инфраструктуры хуситов в йеменских портах Ходейда и Ас-Салиф.

Пресс-служба ЦАХАЛа подчеркивает: эти порты используются для переброски оружия и являются еще одним примером циничного использования террористическим режимом хуситов гражданской инфраструктуры для укрепления террора.

Удары по хуситским объектам были нанесены в ответ на агрессию хуситов и дополняют собой удары ЦАХАЛа, нанесенные на прошлой неделе по центральному аэропорту Саны. ЦАХАЛ не впервые атакует порты, контролируемые хуситами, с целью ослабления их террористических ресурсов.

Удары были нанесены после многочисленных предварительных предупреждений ЦАХАЛа с целью минимизации возможного ущерба гражданскому населению в районе этих объектов.

Ранее поступили сообщения об ударах, нанесенных ВВС ЦАХАЛа по хуситским объектам в порту Ходейда, на западе Йемена.

Саудовский телеканал "Аль-Хадат" сообщил со ссылкой на собственные источники, что по объектам хуситов в морских портах Ходейда и Ас-Салиф в Йемене нанесено не менее 10 ударов.

Sky News на арабском языке со ссылкой на израильский источник сообщил, что "Израиль пытается уничтожить морские порты, находящиеся под контролем хуситов".

Последний ракетный обстрел израильской территории из Йемена был осуществлен 15 мая.

Тревога была слышна от Иерусалима до Тель-Авива, от Бейт-Шемеша до Герцлии, в десятках городов и поселков, а также в аэропорту "Бен-Гурион".

ЦАХАЛ объявил о перехвате одной ракеты. На короткое время была приостановлена работа аэропорта "Бен-Гурион".

Предыдущие обстрелы территории Израиля из Йемена были зафиксированы 14, 13, 9, 4 мая (падение ракеты на территории аэропорта "Бен-Гурион"), 3 мая, 2 мая (дважды), 27, 26, 23, 18 и 13 апреля, 30, 27, 24, 23, 20 и 18 марта. Также фиксировались попытки атак с применением ударных беспилотников, ЦАХАЛ сообщал, что БПЛА перехватывались за пределами воздушного пространства Израиля. В ряде случаев (12 мая, 7 мая) ракеты, выпущенные из Йемена, не долетали до Израиля.

Хуситы возобновили обстрелы территории Израиля вечером 18 марта, вскоре после того, как ЦАХАЛ начал новый этап военной операции в секторе Газы.

В течение двух месяцев, с 18 января по 17 марта 2025 года, в период действия в Газе соглашения о прекращении огня йеменские хуситы не обстреливали Израиль.

6 мая 2025-го, после того, как 4 мая ракета хуситов упала на территории аэропорта "Бен-Гурион", ВВС Израиля атаковали цели в Йемене. 7 мая президент США Дональд Трамп объявил о прекращении американской военной операции против хуситов. После чего хуситы продолжили обстреливать Израиль.