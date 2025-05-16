На пороге выборов: о политике, которая не всегда рациональна. Итоги недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Немного новейшей истории. Осенью 2014 года очередную коалицию Биньямина Нетаниягу лихорадило. "Братский" союз Лапида и Беннета трещал и разногласия в коалиции обострялись. "Политика может принимать две формы, – сказал мне тогда один из министров правительства Нетаниягу, – рациональная и нерациональная. Если все участники коалиции будут вести себя рационально, правительство может продолжать работать, так как нет никаких причин для досрочных выборов. Но политика далеко не всегда рациональна". Высказывания оказались пророческими – через несколько недель правительство рухнуло.

11 лет спустя почти ничего не изменилось. Есть политика рациональная, и она диктует партиям коалиции продолжение сотрудничества. На избирательных участках гарантий нет. Но есть и нерациональное, вновь проявившееся на этой неделе. В коридорах Кнессета вновь заговорили о выборах, новых предвыборных списках и даже о новых партиях (в том числе ультраортодоксальных).

Но, как и в прошлые годы, решение о выборах остается в основном в руках премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Ультраортодоксы против коалиции: ни войны, ни мира

Вторая неделя летней сессии Кнессета 25-го созыва прошла под знаком продолжающегося бойкота коалиции со стороны ультраортодоксальных партий. ШАС и "Яадут а-Тора" продолжают тактику "ни войны, ни мира" – они не голосуют за законопроекты коалиции, однако и не поддерживают инициативы оппозиции. Одновременно по Кнессету все интенсивнее циркулируют слухи о переговорах, которые якобы ведут ультраортодоксальные партии с партиями оппозиции. Самым "оригинальным" слухом была информация, согласно которой ШАС и "Яадут а-Тора" поддерживают контакты с партией "Наш дом Израиль". На заседании фракции, отвечая на вопросы журналистов, лидер НДИ Авигдор Либерман дал более чем уклончивый ответ по поводу этих контактов.

Однако это политический фольклор. Вряд ли можно себе представить, что Либерман готов и в состоянии предложить харедим больше, чем Нетаниягу и его нынешняя коалиция.

Поэтому главное сейчас с точки зрения выживания коалиции – происходящее в отношениях между "Ликудом" и "Яадут а-Тора". Там всё далеко не блестяще, и бойкот со стороны ультраортодоксальных партий – лишь верхушка айсберга. В Кнессете утверждают, что на первой неделе бойкота Нетаниягу был близок к тому, чтобы распустить Кнессет. В ультраортодоксальных кругах говорят, что Нетаниягу почувствовал утрату контроля, едва ли не шантаж и хотел перехватить инициативу, как он часто делал в таких ситуациях, и объявить досрочные выборы.

Однако премьер остыл и стал действовать иначе. На этой неделе он выступил на заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, на заседании, посвященном закону о призыве. "В течение двух лет будут призваны 10 тысяч человек из ультраортодоксального сектора", – заявил, согласно публикациям, Нетаниягу.

Учитывая, что после тысяч разосланных повесток на призывные участки явились лишь несколько сотен призывников, очевидно насколько высокую планку установил своим заявлением премьер-министр. С одной стороны вряд ли кто-то всерьез воспринимает цифры, которые должны быть подтвердиться или не подтвердиться через два года. Кто тогда вспомнит слова Нетаниягу, да и будет ли он релевантной фигурой? С другой стороны, само это заявление премьер-министра свидетельствует о его отношении к закону, который формируют в настоящий момент юридические советники комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне. Всем своим видом Нетаниягу показывает, что он гораздо ближе в настоящий момент к Юлию Эдельштейну, чем к Моше Гафни. Означает ли это, что Нетаниягу окончательно сделал выбор в пользу закона о призыве (а не закона об освобождении от него)? Возможно Нетаниягу получил в той или иной форме подтверждение того, что ультраортодоксы не станут ломать копья и разваливать коалицию из-за закона о призыве.

Как бы то ни было, в настоящий момент все замерло в ожидании развязки, которая выглядит ближе, чем окончание войны в секторе Газы. Юристы завершат в ближайшие недели работу над законопроектом, который гораздо более по душе Юлию Эдельштейну (и Бецалелю Смотричу), чем Ицхаку Гольдкнопфу. Если Нетаниягу даст ход этому законопроекту, ультраортодоксам придется решать, готовы ли они оставаться в этой коалиции. Если Нетаниягу заблокирует законопроект и сменит Эдельштейна на посту главы комиссии, настанет решающий час и для самого Эдельштейна и для 5-6 депутатов, которые считают этот законопроект критически важным.

Пока что бойкот продолжается. Коалиция была вынуждена снять с голосования немало важных законопроектов, которые планировалось утвердить в предварительном чтении. Две недели бойкота коалиции еще ничем не грозят, но долго этот законодательный паралич коалиции продолжаться не может. Именно с такого паралича начался обвал правительства Лапида-Беннета.

Переговоры по сделке: тишина справа

Освобождение заложника Идана Александра и прибытие на Ближний Восток Дональда Трампа, казалось, станут предупредительным сигналом для правого фланга. В оппозиции (с плохо скрываемым злорадством) критиковали правительство за то, что Израиль остался вне карты интересов американского президента, и с еще менее скрытым злорадством развенчивали миф о "мессианском предназначении Трампа", весьма популярный в определенных кругах правого лагеря.

На правом фланге коалиции, однако, не повели и бровью. Бецалель Смотрич продолжил говорить о будущей военной операции ее грандиозных грядущих достижениях. Итамар Бен-Гвир со своей стороны вновь напомнил, что ввоз гуманитарной помощи оказывает помощь ХАМАСу. Ни тот, ни другой не прибегали к угрозам. Даже перспектива (реальная или мнимая) новой сделки не подтолкнула правые партии к давлению на Нетаниягу. Смотрич не торопится расстаться с постом министра финансов, Бен-Гвир понимает, что повторный выход из коалиции будет выглядеть комично, и поэтому ждет более подходящей возможности бросить вызов Нетаниягу. В политической системе убеждены, что, даже если Нетаниягу пойдет на сделку с ХАМАСом, правые не станут разваливать коалицию. У них тоже нет альтернатив.

На этом фоне усиливаются разногласия между Смотричем и лидерами ультраортодоксов. Формально разногласия касаются сделки с ХАМАСом. Ицхак Гольдкнопф встретился с родственниками похищенных и пообещал поддержать любую сделку по освобождению из близких. Глава "Яаудт а-Тора" не упустил возможности "проехаться" по Бецалелю Смотричу. "Он думает, что он министр обороны, а он лишь министр в министерстве обороны", – уколол Смотрича министр строительства. Главные разногласия между ними, впрочем, вокруг закона о призыве. Очевидно, что для "Яадут а-Тора" этот вопрос приоритетный уже сейчас. В "Ционут Датит", постоянно балансирующей в опросах на грани электорального барьера, этот вопрос будет кардинальным в борьбе за политическое выживание.

Вопрос о законе о призыве раскалывает и ультраортодоксальный политический истеблишмент. На этой неделе стало известно, что раввин Хами Йосеф Абарджиль из Нетивота объявил о создании новой ультраортодоксальной партии. Главными пунктами программы партии станут призыв тех, кто не учится в йешивах, в ЦАХАЛ и начало изучения общеобразовательных дисциплин в ультрарелигиозных школах. В настоящий момент трудно оценить электоральные перспективы новой партии. Однако тот факт, что раввин Абарджиль, плоть от плоти партии ШАС, идет на такой шаг, свидетельствует об углубляющихся разногласиях в среде харедим именно по вопросу о призыве.

Подготовка к выборам: от общих слов к практическим шагам

К выборам готовятся не только ультраортодоксы. На этой неделе телеканал "Кешет" опубликовал подробности устава новой партии Нафтали Беннета. Согласно этому уставу, Беннет наделил себя полномочиями, которые сделали ли бы честь даже уже отстраненному от власти Асаду. До 2034 года Беннет будет главой партии, он же будет главой фракции в Кнессете, он же будет назначать кандидатов в предвыборный список. Бывший премьер-министр строит партию на принципе личной лояльности. Беннет продолжает критиковать правительство. На уходящей неделе он вновь опубликовал большую запись в социальных сетях с критикой в адрес "пассивности" правительства. И снова – никаких конкретных предложений.

Не только новые партии готовятся к выборам. В "Ликуде" намерены пересмотреть порядок формирования предвыборного списка. Как сообщала газета "Едиот Ахронот", это связано с желанием лидеров правящей партии по возможности ограничить доступ в предвыборный список скандальным и одиозным фигурам, присутствие и поведение которых плохо сказывается на общем имидже партии. С этой целью планируется передвинуть "бронь" в списке в третью десятку. Это приведет к тому, что число кандидатов, избранных через общенациональный список, увеличится.

Все эти шаги еще не означают, что выборы будут завтра или через месяц. Они лишь отражают настроение в политической системе, являющейся наилучшим сейсмометром надвигающихся событий.