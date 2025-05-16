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Израиль

Внимание, розыск: пропала 17-летняя Сумия Абу Каф из деревни Умм-Батин

Полиция
Розыск
время публикации: 16 мая 2025 г., 12:07 | последнее обновление: 16 мая 2025 г., 12:14
Внимание, розыск: пропала 17-летняя Сумия Абу Каф из деревни Умм-Батин
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей. Пропала 17-летняя Сумия Абу Каф из бедуинской деревни Умм-Батин в Негеве. Месяц назад девушку видели в Кирьят-Гате, после чего следы ее затерялись.

Приметы пропавшей: выше среднего роста, черные короткие волосы, темные глаза. Была одета в бежевые брюки и кроптоп.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в местную полицию по телефону 08-6292461.

Израиль
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