Внимание, розыск: пропала 17-летняя Сумия Абу Каф из деревни Умм-Батин

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей. Пропала 17-летняя Сумия Абу Каф из бедуинской деревни Умм-Батин в Негеве. Месяц назад девушку видели в Кирьят-Гате, после чего следы ее затерялись.

Приметы пропавшей: выше среднего роста, черные короткие волосы, темные глаза. Была одета в бежевые брюки и кроптоп.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в местную полицию по телефону 08-6292461.