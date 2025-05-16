Внимание, розыск: пропала 17-летняя Сумия Абу Каф из деревни Умм-Батин
время публикации: 16 мая 2025 г., 12:07 | последнее обновление: 16 мая 2025 г., 12:14
Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей. Пропала 17-летняя Сумия Абу Каф из бедуинской деревни Умм-Батин в Негеве. Месяц назад девушку видели в Кирьят-Гате, после чего следы ее затерялись.
Приметы пропавшей: выше среднего роста, черные короткие волосы, темные глаза. Была одета в бежевые брюки и кроптоп.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в местную полицию по телефону 08-6292461.