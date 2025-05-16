Локализован пожар к северу от Иерусалима, огонь не дошел до домов

В пятницу утром в долине возле шоссе 9 к северу от Иерусалима начался быстро распространяющийся пожар. На место прибыли 10 пожарных расчетов, которые приступили к локализации возгораний.

Вскоре пожарным удалось локализовать пожар возле шоссе 9, тушение очагов возгорания продолжается. В тушении принимают участие самолеты пожарной авиации.

Пожарным удалось остановить распространение огня и предотвратить повреждение ближайших к лесу домов и туристических маршрутов поблизости.

В ближайшие два дня ожидается повышенная пожароопасность в лесных районах – это связано, прежде всего, с жарой и сухостью. "Оранжевый" уровень пожароопасности объявлен в горных районах на севере страны, в районе Кармеля, в долинах на севере, в горах в центре Израиля и на севере Самарии.

В субботу днем в вышеуказанных районах будет высокий уровень пожароопасности в период с 10:00 до 18:00. Категорически запрещено разводить огонь, отдыхающим важно следить за ситуацией.