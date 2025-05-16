Шарав в Израиле: в субботу ожидается пик жары

16-17 мая в Израиле ожидается шарав – в эти дни, особенно в субботу, будет очень жарко и сухо. Метеорологи прогнозируют 17 мая самые высокие температуры с начала 2025 года.

В субботу ожидается резкое повышение температуры, в пике жары температура в Иерусалиме поднимется до 39 градусов, в Тель-Авиве – до 40, в Хайфе – до 39, в Беэр-Шеве – до 43, в Эйлате – до 45. Жарче всего будет в Иорданской долине, где температура будет выше 46 градусов.

В воскресенье-понедельник жара спадет, но все еще будет выше среднесезонной, повысится влажность.

Запрет на разведение костров

В условиях крайне жаркой и сухой погоды высока вероятность возникновения сильных лесных и полевых пожаров.

В преддверии праздника Лаг ба-Омер и в соответствии с приказом командующего пожарной службой в связи с прогнозируемой жаркой и сухой погодой Управление природы и парков сообщает: разжигание костров на территории природных заповедников, национальных парков, кемпингах и ночных стоянках и на открытых территориях категорически запрещено.

Запрет вводится на фоне экстремальных погодных условий, вызывающих опасения возникновения и распространения пожаров по всей стране. Распоряжение действует по всей стране до полуночи воскресенья, 18 мая.

Управление природы и парков обращается к общественности с просьбой следовать указаниям и отмечать Лаг ба-Омер безопасно, сохраняя природу и обеспечивая безопасность окружающих.

На сайте Управления можно найти множество альтернативных мероприятий для празднования Лаг ба-Омера всей семьей.

Рекомендации минздрава

Минздрав призывает граждан, особенно пожилых и страдающих хроническими заболеваниями, не выходить сегодня днем на улицу, оставаться в кондиционируемых помещениях, избегать физических нагрузок и пить воду, чтобы избежать обезвоживания (не менее 3 литров воды в день). Не следует пить алкоголь и напитки, содержащие кофеин.

Находясь на открытом воздухе, рекомендуется надевать широкополую шляпу, легкую, удобную одежду и наносить солнцезащитный крем с фактором защиты не менее SPF30.

При этом медики отмечают, что наибольшему риску теплового удара подвергаются старики и маленькие дети (до четырех лет), а также люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, и люди, страдающие от ожирения.

Не следует длительное время находиться под солнцем. Пляжи лучше посещать в вечерние часы или воздержаться от отдыха на пляжах в эти выходные.

Медики просят родителей не оставлять детей в закрытых автомобилях, даже "на пару минут". Жара может привести к тепловому удару и трагическим последствиям. Не следует также оставлять в машинах пожилых или инвалидов. Нельзя оставлять в транспортных средствах или здании домашних животных без воды, вентиляции и кондиционирования с поддержанием нормальной температуры.

В случае появления признаков перегрева – резкое повышение температуры тела (выше 39,5), красная, горячая и сухая кожа (без потоотделения), учащенный пульс, сильная головная боль (и/или ощущение "учащенного сердцебиения" в голове), головокружение, тошнота, боль в животе, рвота, спутанность сознания или потеря сознания, следует немедленно позвонить в отделение неотложной помощи по телефону 101. До прибытия бригады скорой помощи пострадавший должен находиться в прохладном и тенистом месте. При этом категорически не следует давать пострадавшему пить, это может ухудшить состояние.