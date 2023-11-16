Разрешены к публикации имена еще двух военнослужащих, погибших в ходе боев в секторе Газы
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Поступило официальное сообщение ЦАХАЛа о гибели еще двух военнослужащих в ходе боевых действий в северной части сектора Газы.
Капитан Асаф Мастер, 22 года, из кибуца Бахан, командир взвода 601-го батальона 401-й бригады.
Капитан Кфир Ицхак Франко, 22 года, из Иерусалима, командир взвода 52-го батальона 401-й бригады.
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Кроме того, в бою на севере сектора Газы был тяжело ранен офицер резерва ЦАХАЛа из батальона 9217, а боец резерва ЦАХАЛа из Южной бригады был тяжело ранен в ходе оперативных действий в окрестностях сектора Газы.
C 31 октября по 16 ноября в ходе наземной операции в Газе погибли 46 военнослужащих ЦАХАЛа.
Список погибших в ходе войны Израиля с террором в октябре 2023 года (обновляется)
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