Пресс-секретарь ЦАХАЛа на арабском языке призвал жителей Дахии эвакуироваться

Пресс-секретарь ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Адраи вновь обратился к жителям района Дахия, пригорода Бейрута, с призывом эвакуироваться.

"Вы находитесь рядом с объектами "Хизбаллы", на которые будет осуществлена атака. Для вашей безопасности и безопасности ваших семей, вы должны эвакуироваться из этих зданий и расположенных близко к ним", – говорится в обращении ЦАХАЛа.