x
16 ноября 2024
|
последняя новость: 08:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 ноября 2024
|
16 ноября 2024
|
последняя новость: 08:40
16 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Пресс-секретарь ЦАХАЛа на арабском языке призвал жителей Дахии эвакуироваться

Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 16 ноября 2024 г., 08:40 | последнее обновление: 16 ноября 2024 г., 08:51
Авихай Адраи
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-секретарь ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Адраи вновь обратился к жителям района Дахия, пригорода Бейрута, с призывом эвакуироваться.

"Вы находитесь рядом с объектами "Хизбаллы", на которые будет осуществлена атака. Для вашей безопасности и безопасности ваших семей, вы должны эвакуироваться из этих зданий и расположенных близко к ним", – говорится в обращении ЦАХАЛа.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 ноября 2024

407-й день войны: ЦАХАЛ атакует в Ливане и Газе. Хронология
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 ноября 2024

Ночью ВВС ЦАХАЛа атаковали цели на востоке и юге Ливана