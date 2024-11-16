Пресс-секретарь ЦАХАЛа на арабском языке призвал жителей Дахии эвакуироваться
время публикации: 16 ноября 2024 г., 08:40 | последнее обновление: 16 ноября 2024 г., 08:51
Пресс-секретарь ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Адраи вновь обратился к жителям района Дахия, пригорода Бейрута, с призывом эвакуироваться.
"Вы находитесь рядом с объектами "Хизбаллы", на которые будет осуществлена атака. Для вашей безопасности и безопасности ваших семей, вы должны эвакуироваться из этих зданий и расположенных близко к ним", – говорится в обращении ЦАХАЛа.