На юге Ливана силами ЦАХАЛа уничтожен подземный туннель-склад боеприпасов

Бойцы бригады "Коммандо" под командованием 91-й дивизии последние несколько дней действовали на юге Ливана, в районе, откуда террористы вели обстрелы израильских населенных пунктов.

Силы ЦАХАла уничтожили множество террористов, а также прочесали местность, обнаруживая и ликвидируя пусковые ракетные установки и подземные туннели.

В частности, бойцами 7-й бригады была обнаружена шахта, использовавшаяся в качестве оружейного склада, в ней находись ящики с боеприпасами. Шахта была уничтожена посредством контролируемого взрыва.