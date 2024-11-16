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Израиль

На юге Ливана силами ЦАХАЛа уничтожен подземный туннель-склад боеприпасов

Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 16 ноября 2024 г., 16:17 | последнее обновление: 16 ноября 2024 г., 16:47
На юге Ливана силами ЦАХАЛа уничтожен подземный туннель-склад боеприпасов
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы бригады "Коммандо" под командованием 91-й дивизии последние несколько дней действовали на юге Ливана, в районе, откуда террористы вели обстрелы израильских населенных пунктов.

Силы ЦАХАла уничтожили множество террористов, а также прочесали местность, обнаруживая и ликвидируя пусковые ракетные установки и подземные туннели.

В частности, бойцами 7-й бригады была обнаружена шахта, использовавшаяся в качестве оружейного склада, в ней находись ящики с боеприпасами. Шахта была уничтожена посредством контролируемого взрыва.

Израиль
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