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Израиль

Бойцы 162-й дивизии продолжают действовать в районах Джабалии и Бейт-Лахии

Пресс-служба ЦАХАЛа
Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 16 ноября 2024 г., 13:43 | последнее обновление: 16 ноября 2024 г., 13:55
Бойцы 162-й дивизии продолжают действовать в районах Джабалии и Бейт-Лахии
Пресс-служба ЦАХАЛа

В секторе Газы силы 162-й дивизии продолжают действовать в районах Джабалии и Бейт-Лахии. Бригда "Нахаль" действуют в Рафиахе под командованием 143-й дивизии Газы.

За последние сутки силы ЦАХАЛа ликвидировали множество террористов, уничтожили террористическую инфраструктуру и обнаружили большое количество оружия и взрывчатых веществ.

ВВС ЦАХАЛа, действуя в Ливане и секторе Газы атаковали более 160 террористических объектов "Хизбаллы" и ХАМАСа.

Израиль
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