Бойцы 162-й дивизии продолжают действовать в районах Джабалии и Бейт-Лахии
время публикации: 16 ноября 2024 г., 13:43 | последнее обновление: 16 ноября 2024 г., 13:55
В секторе Газы силы 162-й дивизии продолжают действовать в районах Джабалии и Бейт-Лахии. Бригда "Нахаль" действуют в Рафиахе под командованием 143-й дивизии Газы.
За последние сутки силы ЦАХАЛа ликвидировали множество террористов, уничтожили террористическую инфраструктуру и обнаружили большое количество оружия и взрывчатых веществ.
ВВС ЦАХАЛа, действуя в Ливане и секторе Газы атаковали более 160 террористических объектов "Хизбаллы" и ХАМАСа.
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