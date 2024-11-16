Бойцы 162-й дивизии продолжают действовать в районах Джабалии и Бейт-Лахии

В секторе Газы силы 162-й дивизии продолжают действовать в районах Джабалии и Бейт-Лахии. Бригда "Нахаль" действуют в Рафиахе под командованием 143-й дивизии Газы.

За последние сутки силы ЦАХАЛа ликвидировали множество террористов, уничтожили террористическую инфраструктуру и обнаружили большое количество оружия и взрывчатых веществ.

ВВС ЦАХАЛа, действуя в Ливане и секторе Газы атаковали более 160 террористических объектов "Хизбаллы" и ХАМАСа.