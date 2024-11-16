В Хайфе автомобиль сбил электровелосипед, пожилой мужчина в тяжелом состоянии
время публикации: 16 ноября 2024 г., 23:02 | последнее обновление: 16 ноября 2024 г., 23:05
В диспетчерский центр "Маген Давид Адом" по округу Кармель поступило сообщение о ДТП на улице Ицхак Бен-Цви в Хайфе, где мужчину на электровелосипеде сбил автомобиль.
В результате инцидента велосипедист, мужчина в возрасте 66 лет, получил тяжелую черепно-мозговую травму, в тяжелом и нестабильном состоянии он был отправлен в больницу РАМБАМ.
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