x
16 ноября 2024
|
последняя новость: 23:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 ноября 2024
|
16 ноября 2024
|
последняя новость: 23:02
16 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Хайфе автомобиль сбил электровелосипед, пожилой мужчина в тяжелом состоянии

ДТП
время публикации: 16 ноября 2024 г., 23:02 | последнее обновление: 16 ноября 2024 г., 23:05
В Хайфе автомобиль сбил электровелосипед, пожилой мужчина в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В диспетчерский центр "Маген Давид Адом" по округу Кармель поступило сообщение о ДТП на улице Ицхак Бен-Цви в Хайфе, где мужчину на электровелосипеде сбил автомобиль.

В результате инцидента велосипедист, мужчина в возрасте 66 лет, получил тяжелую черепно-мозговую травму, в тяжелом и нестабильном состоянии он был отправлен в больницу РАМБАМ.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 ноября 2024

В Хайфе автомобиль сбил женщину, ехавшую на электровелосипеде
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 ноября 2024

ДТП в районе Лахиш, тяжело травмирован молодой мужчина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 октября 2024

Микроавтобус столкнулся с электровелосипедом в Ашдоде, пострадал мужчина