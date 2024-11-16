В Хайфе автомобиль сбил электровелосипед, пожилой мужчина в тяжелом состоянии

В диспетчерский центр "Маген Давид Адом" по округу Кармель поступило сообщение о ДТП на улице Ицхак Бен-Цви в Хайфе, где мужчину на электровелосипеде сбил автомобиль.

В результате инцидента велосипедист, мужчина в возрасте 66 лет, получил тяжелую черепно-мозговую травму, в тяжелом и нестабильном состоянии он был отправлен в больницу РАМБАМ.