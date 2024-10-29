Микроавтобус столкнулся с электровелосипедом в Ашдоде, пострадал мужчина

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Лахиш поступило сообщение о ДТП на улице Моше Снэ в Ашдоде, где микроавтобус столкнулся с электровелосипедом.

В результате этого происшествия ехавший на электровелосипеде мужчина в возрасте около 40 лет получил множественные травмы, включая тяжелую черепно-мозговую травму.

Оказав пострадавшему неотложную помощь на месте, фельдшеры и парамедики МАДА эвакуировали его в больницу в тяжелом состоянии.