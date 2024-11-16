ВВС ЦАХАЛа нанесли новые удары по целям на юге и востоке Ливана
время публикации: 16 ноября 2024 г., 07:59 | последнее обновление: 16 ноября 2024 г., 08:04
Ливанские источники сообщают, что утром 16 ноября ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по двум целям в Лабайе, в западной части Бекаа, на востоке Ливана.
Также сообщается, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям юго-восточней Тира, на юге Ливана – около населенных пунктов Дир Канун аль-Айн и Рас аль-Айн, а также около Батулии.
Информация о последствиях этих атак уточняется.
Ранее сообщалось о серии ночных ударов по целям на востоке и юге Ливана.