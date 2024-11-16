x
16 ноября 2024
|
последняя новость: 13:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 ноября 2024
|
16 ноября 2024
|
последняя новость: 13:18
16 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Силы 36-й и 91-й дивизий ЦАХАЛа продолжают боевые действия на юге Ливана

Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Операция "Стрелы севера"
время публикации: 16 ноября 2024 г., 13:18 | последнее обновление: 16 ноября 2024 г., 13:18

Силы 36-й и 91-й дивизий ЦАХАЛа продолжают боевые действия на юге Ливана.

За последний день бойцы обнаружили и уничтожили несколько складов боеприпасов, туннелей и террористических инфраструктур, а также ликвидировали нескольких террористов в ходе ближнего боя или посредством беспилотников.

В частности, силы ВВС атаковали военный комплекс, на территории которого находилось несколько пусковых установок, из которых за последнюю неделю было выпущено множество ракет в направлении Западной Галилеи.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook