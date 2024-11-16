Силы 36-й и 91-й дивизий ЦАХАЛа продолжают боевые действия на юге Ливана.

За последний день бойцы обнаружили и уничтожили несколько складов боеприпасов, туннелей и террористических инфраструктур, а также ликвидировали нескольких террористов в ходе ближнего боя или посредством беспилотников.

В частности, силы ВВС атаковали военный комплекс, на территории которого находилось несколько пусковых установок, из которых за последнюю неделю было выпущено множество ракет в направлении Западной Галилеи.