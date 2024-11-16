Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 15 ноября, температура немного понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Утром возможен дождь на побережье Средиземного моря. Местами туман.

В Иерусалиме – 13-19 градусов, в Тель-Авиве – 18-23, в Хайфе – 18-22, в Эйлате – 18-26, в Беэр-Шеве – 16-23, в Мицпе-Рамоне – 15-20, на побережье Мертвого моря – 20-24, в Ашкелоне и Ашдоде – 17-23, в Ариэле – 15-20, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-24, на Голанских высотах – 14-22.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 23 градуса, высота волн – 40-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

В воскресенье – без существенных изменений. В понедельник температура понизится, дожди. Во вторник ожидается небольшое понижение температуры, переменная облачность.