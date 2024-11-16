x
16 ноября 2024
|
последняя новость: 22:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 ноября 2024
|
16 ноября 2024
|
последняя новость: 22:26
16 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ завершил очередную волну авиаударов по объектам "Хизбаллы" в районе Тира

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 16 ноября 2024 г., 22:26 | последнее обновление: 16 ноября 2024 г., 22:30
ЦАХАЛ завершил очередную волну авиаударов по объектам "Хизбаллы" в районе Тира
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии Обороны Израиля сообщает о завершении очередной волны ударов по террористической инфраструктуре "Хизбаллы" в районе Тира. В числе атакованных целей – командные пункты, склады вооружений, военные объекты и другая террористическая инфраструктура.

Отмечается, что многие атакованные объекты принадлежат подразделению "Азиз", которое несет ответственность за обстрелы Израиля из юго-западной части Ливана.

В сообщении подчеркивается, что "Хизбалла" намеренно размещает свою военную инфраструктуру в гражданских районах по всему Ливану и интегрирует своих боевиков и командиров среди гражданского населения, что подвергает опасности граждан Ливана.

Перед атаками были предприняты многочисленные меры по минимизации угрозы для гражданского населения, включая предварительный сбор разведданных, наблюдение и предварительные предупреждения об эвакуации населения из района военных объектов "Хизбаллы".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 ноября 2024

407-й день войны: ЦАХАЛ атакует в Ливане и Газе. Хронология
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 ноября 2024

ЦАХАЛ нанес удары по объектам "Хизбаллы" в ливанском городе Тир
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 ноября 2024

Источники: ночью ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям на юге Ливана