ЦАХАЛ завершил очередную волну авиаударов по объектам "Хизбаллы" в районе Тира

Пресс-служба Армии Обороны Израиля сообщает о завершении очередной волны ударов по террористической инфраструктуре "Хизбаллы" в районе Тира. В числе атакованных целей – командные пункты, склады вооружений, военные объекты и другая террористическая инфраструктура.

Отмечается, что многие атакованные объекты принадлежат подразделению "Азиз", которое несет ответственность за обстрелы Израиля из юго-западной части Ливана.

В сообщении подчеркивается, что "Хизбалла" намеренно размещает свою военную инфраструктуру в гражданских районах по всему Ливану и интегрирует своих боевиков и командиров среди гражданского населения, что подвергает опасности граждан Ливана.

Перед атаками были предприняты многочисленные меры по минимизации угрозы для гражданского населения, включая предварительный сбор разведданных, наблюдение и предварительные предупреждения об эвакуации населения из района военных объектов "Хизбаллы".