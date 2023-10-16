Деcятый день войны в Израиле. Хронология событий
Понедельник, 16 октября 2023 года, десятый день войны, начавшейся рано утром 7 октября с ракетных обстрелов центральных районов Израиля из Газы и прорыва границы сектора тысячами боевиков, которые вторглись на израильскую территорию, убив более тысячи мирных граждан, сотрудников полиции и военнослужащих, и захватив в плен свыше 120 израильтян и иностранных граждан, которых удерживают в секторе Газы.
В первый день войны террористы напали на участников музыкального фестиваля, проходившего около границы Газы, в лесу Реим. На фестиваль собрались примерно 3000 человек. Сотни были убиты, многие были взяты в заложники.
Террористы устроили резню в поселках Беэри, Кфар-Аза и Нир Оз, убив множество людей, включая стариков, женщин и детей. Кроме того террористы вторглись в Сдерот, Офаким и другие населенные пункты, убивая и грабя израильтян.
Вскоре после нападения ХАМАС объявил войну Израилю, дав своим действиям название "Потоп Аль-Аксы". В ответ правительство Израиля заявило о состоянии войны (впервые с 1973 года) и начале военной операции "Железные мечи".
Боевые действия в Газе, около границы Газы, в Иудее и Самарии, на северных границах Израиля продолжаются.
Число убитых на израильской стороне в ходе войны с ХАМАСом – по меньшей мере 1300. Среди убитых граждане Израиля, США, Канады, Великобритании, Франции, Австрии, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Аргентины, Перу, Украины, России, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Бразилии, Китая, Индии, Таиланда, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана. Около 3400 человек были ранены или травмированы.
Список погибших в результате террористической атаки на юг Израиля (обновляется)
Подобных потерь Израиль не нес за последние 50 лет, со времен Войны Судного дня.
В течение первых семи дней войны террористы выпустили по израильской территории тысячи ракет (по приблизительным оценкам, 7000). Обстрелам подвергались южные и центральные районы Израиля. Одна ракета (11 октября) была выпущена из Газы по Хайфе.
ЦАХАЛ продолжает наносить интенсивные ответные удары по целям в Газе. Задействованы ВВС, ВМС и артиллерия. В Армии обороны Израиля заявляют, что были атакованы тысячи объектов (более 4000) в секторе Газы.
Минздрав Газы сообщает о примерно 2670 убитых с начала войны и около 10000 раненых. В этих данных не учитывается ликвидация не менее 1500 террористов на территории Израиля.
По сведениям ООН, сотни тысяч жителей сектора Газы были вынуждены покинуть свои дома. Более 400 тысяч из них находятся в убежищах Агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (UNRWA) – это более чем трехкратное превышение планового максимального числа беженцев для этих объектов. Власти Израиля заявляют, что около 600 тысяч жителей Газы эвакуировались в южные районы сектора после соответствующего требования ЦАХАЛа.
Распоряжения Управления тылом, касающиеся ограничений для граждан Израиля
ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ
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Источники в Газе: ЦАХАЛ атакует цели около медицинского комплекса "Шифа" в городе Газа. Примечательно, что в сообщениях из Газы упомянуто следующее: помимо нескольких тысяч пациентов на территории больничного комплекса "Шифа" находятся еще примерно 40 тысяч жителей сектора, спасающихся здесь от ударов ЦАХАЛа.
Источники в Газе: ЦАХАЛ нанес пять ударов по целям около больницы "Аль-Кудс" в Газе (сама больница не пострадала).
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляет, что в ночь на 16 октября была атакована военная инфраструктура террористической организации "Хизбалла" в Ливане. "Это было ответом на вчерашний обстрел израильской территории", – сказано в сообщении ЦАХАЛа.
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Источники в Газе сообщают, что около полуночи ЦАХАЛ нанес удар по дому семьи Абу Мустафы в районе Аль-Амаль в Хан-Юнисе (юг сектора), есть убитые и раненые.
Последний обстрел из Газы был зафиксирован около 23:00 15 октября. В ходе нынешней войны террористические группировки в секторе Газы, как правило, прекращают "на ночь" ракетные обстрелы израильской территории.