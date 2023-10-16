ХАМАС опубликовал видео с израильтянкой, удерживаемой в секторе Газы

"Бригады Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАС) вечером 16 октября опубликовали видео с одной из заложниц. Израильские СМИ сообщают, что женщина – 21-летняя Майя Шем, из Шохама – была похищена недалеко от Сдерота и кроме израильского имеет французское гражданство.

Майя была захвачена утром 7 октября террористами в лесу Реим, где проходил музыкальный фестиваль "Нова". Она была ранена.

Семья Майи согласилась, чтобы кадры ее обращения были показаны израильскими СМИ.

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Заложница говорит на камеру: "Привет, я Майя Шем, 21 год, из Шохама. Сейчас я нахожусь в секторе Газы. Меня захватили рано утром в субботу около Сдерота, где я была на вечеринке. Я была очень тяжело ранена в руку. Меня забрали в Газу. Мне оперировали руку в больнице три часа. Как можно скорее, ради моей семьи, ради моих родителей, ради моих братьев, пожалуйста, вытащите нас отсюда как можно скорее, пожалуйста. Спасибо".

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До похищения Майя работала тату-мастером в студии "Лиав Тату".

По информации телеканала "Кан-11", президент Франции Эммануэль Макрон встречался с родственниками похищенной женщины.

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Ранее официальный представитель "Бригад Изаддина аль-Касама" (ХАМАС) Абу Убайда заявил, что палестинские группировки удерживают в плену "от 200 до 250" израильтян и лиц с двойным гражданством. Он объявил, что ХАМАС не считает иностранных граждан своими заложниками и они будут освобождены "когда это станет возможным".