Автор бестселлера о Гарри Поттере: "Похищение детей – это отвратительно"

Джоан Роулинг, автор мирового бестселлера о Гарри Поттере, в своем блоге опубликовала фотографию 13-летней Нои Дан, девочки с особыми потребностями, похищенной боевиками ХАМАСа.

На фотографии, опубликованной Роулинг, Ноя запечатлена с книгой о Гарри Поттере и волшебной палочкой.

"Похищение детей – это отвратительно и не может иметь никакого оправдания. По понятным причинам эта фотография меня поразила. Пусть Ноя и все заложники, захваченные ХАМАСом, побыстрее будут возвращены своим семьям", – написала Роулинг.

Kidnapping children is despicable and wholly unjustifiable. For obvious reasons, this picture has hit home with me. May Noya and all hostages taken by Hamas be returned soon, safely, to their families. https://t.co/YIbf3egib4