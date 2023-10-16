В бою на базе "Реим" 7 октября бедуинский следопыт заманил террористов в ловушку, притворившись одним из них
Командование дивизии Газы продолжает расследование событий 7 октября, когда сотни террористов ХАМАСа напали на израильскую территорию.
Издание Walla рассказывает об одном из эпизодов боев на базе "Реим" где расположен штаб дивизии, в котором принимали участие бедуинские следопыты.
Когда в ходе боя возникла угроза прорыва террористов в жилые помещения базы, где находились жены и дети офицеров, гостившие у них на праздник, один из молодых следопытов, которому осталось несколько месяцев до демобилизации со срочной службы, снял военную форму, вышел в футболке на открытую местность и начал звать боевиков ХАМАСа, убеждая, что он один из них.
Когда боевики вышли из укрытий, командир подразделения следопытов подполковник А., ликвидировал их с близкого расстояния.
Офицеры дивизии Газы отмечают также действия бойцов батальона пустынной разведки 585, известного также как бедуинский батальон, которые вели бои в южной части границы с сектором Газы.
Список погибших в ходе войны Израиля против террористов из Газы, Ливана и Сирии. Октябрь 2023 года (обновляется)