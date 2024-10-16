Ракетная тревога в окрестностях Мигдаль а-Эмека: сбит БПЛА

Ракетная тревога прозвучала в ряде населенных пунктов округа А-Амаким в окрестностях Мигдаль а-Эмека.

ЦАХАЛ сообщает, что система зафиксировала вторжение вражеского беспилотника, пересекшего границу Ливана. Воздушную цель удалось сбить. Сирена была задействована из опасения падения осколков противоракет.

На данном этапе сообщения о пострадавших не поступали. Муниципалитет Мигдаль а-Эмека уведомил жителей, что звуки взрывов в небе, которые они слышали, стали следствием уничтожения вражеского БПЛА системой противовоздушной обороны ЦАХАЛа.