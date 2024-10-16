Уточненная информация: в больницу отправлены четверо пострадавших при ракетном обстреле Галилеи
время публикации: 16 октября 2024 г., 15:02 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 15:02
Сотрудники и волонтеры МАДА оказали неотложную медицинскую помощь четверым пострадавшим в результате последнего ракетного обстрела Кармиэля и окрестностей: трое мужчин и женщина в возрасте около 50 лет получили легкие осколочные ранения.
Все пострадавшие были отправлены в медицинский центр Галилеи.
По сообщению "Маген Давид Адом", пострадавшие попали под осколки ракет в двух местах в Верхней Галилее.
Еще десять человек впали в состояние тяжелого нервного шока, некоторым оказывается помощь на месте, несколько человек отправлены в больницу.
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