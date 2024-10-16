Баарав-Миара: "Министр труда и социального обеспечения действует вопреки закону"

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара представила в БАГАЦ ответ на апелляцию, поданную несколькими общественными организациями.

Истцы утверждают, что министр труда и социального обеспечения Йоав Бен-Цур препятствует получению имеющими право на частичную оплату яслей из-за запрета на субсидирование для детей учащихся йешив,

Юридический советник правительства постановила, что запрет на субсидирование для семей учащихся йешив соответствует постановлению Верховного суда, и поэтому правительство не имеет права действовать иначе.

Попытки Бен-Цура увязать предоставление льгот тем, кто не имеет на них права, в соответствии с решением БАГАЦа, с предоставлением аналогичных льгот всем остальным, юридический советник правительства назвала незаконным шагом.

"Нельзя препятствовать реализации права на субсидирование всего населения только для того, чтобы навязать решение, позволяющее субсидирование учащихся йешив, которые уклоняются от службы и права на субсидирование не имеют", - говорится в заключении юридического советника правительства.