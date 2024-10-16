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Израиль

Два человека получили осколочные ранения в результате ракетного обстрела Кармиэля и окрестностей

время публикации: 16 октября 2024 г., 14:32 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 14:37
Два человека получили осколочные ранения в результате ракетного обстрела Кармиэля и окрестностей
David Cohen/Flash90

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступили сообщения о пострадавших в результате последнего ракетного обстрела Верхней и Центральной Галилеи.

На месте падения одной из ракет два человека в возрасте около 45 лет получили осколочные ранения, их состояние оценивается как легкое. Пострадавшим оказывается неотложная помощь, после чего они будут отправлены в больницу.

Кроме того, поступила информация о прямом попадании ракеты в дом в деревне Мадждаль-Крум.

Израиль
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