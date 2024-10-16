Два человека получили осколочные ранения в результате ракетного обстрела Кармиэля и окрестностей

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступили сообщения о пострадавших в результате последнего ракетного обстрела Верхней и Центральной Галилеи.

На месте падения одной из ракет два человека в возрасте около 45 лет получили осколочные ранения, их состояние оценивается как легкое. Пострадавшим оказывается неотложная помощь, после чего они будут отправлены в больницу.

Кроме того, поступила информация о прямом попадании ракеты в дом в деревне Мадждаль-Крум.